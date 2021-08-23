Коронавирус. В Украине 610 новых заболевших, лидируют Киев и Черновицкая область

Вчера, 22 августа, в Украине выявили 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1003), выздоровели 434 пациентов (днем ранее – 236). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 33 ребенка и три медика. Госпитализированы 425 человек (сутками ранее – 701), 17 пациентов умерли (сутками ранее – 25).

Официально за 22 августа сделаны 19 631 тестов на коронавирус (38 102 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 2 275 171 заболевший COVID-19, из них 2 201 433 выздоровели, 53 474 человека умерли. Проведено более 11,8 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Черновицкой, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях:

Киев – 164 заболевших за сутки;

Черновицкая область – 52;

Одесская – 51;

Днепропетровская – 44;

Запорожская – 39;

Винницкая – 35;

Тернопольская – 29;

Херсонская – 29;

Львовская – 25;

Житомирская – 19;

Сумская – 18;

Харьковская – 18;

Луганская – 14;

Ивано-Франковская – 13;

Николаевская – 13;

Полтавская – 10;

Донецкая – 9;

Ровенская – 7;

Волынская – 5;

Закарпатская – 4;

Черкасская – 4;

Черниговская – 4;

Киевская – 3;

Кировоградская – 1;

Хмельницкая – 0.

19 августа 2021 года в Киеве начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

В тот же день Минздрав потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19.

Вчера, 21 августа, Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca.

Денис Юдин

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