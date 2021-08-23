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Коронавирус. В Украине 610 новых заболевших, лидируют Киев и Черновицкая область

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 08:16
Коронавирус. В Украине 610 новых заболевших, лидируют Киев и Черновицкая область - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 22 августа, в Украине выявили 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1003), выздоровели 434 пациентов (днем ранее – 236). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 33 ребенка и три медика. Госпитализированы 425 человек (сутками ранее – 701), 17 пациентов умерли (сутками ранее – 25).

Официально за 22 августа сделаны 19 631 тестов на коронавирус (38 102 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрирован 2 275 171 заболевший COVID-19, из них 2 201 433 выздоровели, 53 474 человека умерли. Проведено более 11,8 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Черновицкой, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях:

Киев – 164 заболевших за сутки;
Черновицкая область – 52;
Одесская – 51;
Днепропетровская – 44;
Запорожская – 39;
Винницкая – 35;
Тернопольская – 29;
Херсонская – 29;
Львовская – 25;
Житомирская – 19;
Сумская – 18;
Харьковская – 18;
Луганская – 14;
Ивано-Франковская – 13;
Николаевская – 13;
Полтавская – 10;
Донецкая – 9;
Ровенская – 7;
Волынская – 5;
Закарпатская – 4;
Черкасская – 4;
Черниговская – 4;
Киевская – 3;
Кировоградская – 1;
Хмельницкая – 0.

Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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