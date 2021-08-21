Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса
21.08.2021, 21:59
Вакцина Oxford-AstraZeneca (скриншот из видео CBS News)
Посол ФРГ Анка Фельдгузен передала сегодня министру здравоохранения Виктору Ляшко 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Передача вакцины состоялась накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев.
В посольстве напомнили, что Меркель ранее пообещала эти дозы президенту Владимиру Зеленскому как срочную помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
По данным Минздрава, первой дозой вакцины привиты более 5 млн украинцев.
Читайте также: МОЗ заманивает украинцев на вакцинацию недельным доступом к онлайн-кинотеатру
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии