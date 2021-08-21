Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

Посол ФРГ Анка Фельдгузен передала сегодня министру здравоохранения Виктору Ляшко 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

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Передача вакцины состоялась накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев.

В посольстве напомнили, что Меркель ранее пообещала эти дозы президенту Владимиру Зеленскому как срочную помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

По данным Минздрава, первой дозой вакцины привиты более 5 млн украинцев.

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Вадим Ребрина

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