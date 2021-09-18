Коронавирус. В Украине 6234 новых случая, больше всего в Харьковской и Львовской областях

Вчера, 17 сентября, в Украине выявили 6234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6624), выздоровели 1763 пациента (днем ранее – 1914). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 689 детей и 89 медиков. Госпитализированы 1719 человек (сутками ранее – 1568), 79 пациентов умерли (сутками ранее – 99).

Официально за 17 сентября сделаны 72 474 теста на коронавирус (75 280 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 344 398 заболевших COVID-19, 2 230 306 пациентов выздоровели, 54 829 человек умерли. Проведено более 12,4 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях:

Харьковская область – 761 заболевших за сутки;

Львовская – 585;

Днепропетровская – 434;

Киев – 416;

Одесская – 399;

Черновицкая – 298;

Донецкая – 272;

Запорожская – 260;

Луганская – 246;

Тернопольская – 219;

Житомирская – 215;

Черкасская – 211;

Волынская – 209;

Киевская – 207;

Ивано-Франковская – 206;

Ровенская – 179;

Полтавская – 176;

Сумская – 170;

Черниговская – 161;

Хмельницкая – 160;

Винницкая – 133;

Херсонская – 127;

Николаевская – 106;

Закарпатская – 44;

Кировоградская – 40.

13 сентября Кабмин решил изменить правила карантина в Украине. Они начнут действовать через семь дней после публикации постановления, а у вакцинированных от коронавируса будут преимущества.

В связи с новыми правилами карантина в Украине появятся два новых COVID-сертификата – зеленый и желтый.

Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, однако более 56% украинцев не планируют прививаться.

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Денис Юдин

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