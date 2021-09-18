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Коронавирус. В Украине 6234 новых случая, больше всего в Харьковской и Львовской областях

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 08:18
Коронавирус. В Украине 6234 новых случая, больше всего в Харьковской и Львовской областях - Фото
Скорая помощь (Фото: depositphotos.com)

Вчера, 17 сентября, в Украине выявили  6234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6624), выздоровели 1763 пациента (днем ранее – 1914). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 689 детей и 89 медиков. Госпитализированы 1719 человек (сутками ранее – 1568), 79 пациентов умерли (сутками ранее – 99).

Официально за 17 сентября сделаны 72 474 теста на коронавирус (75 280 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 344 398 заболевших COVID-19, 2 230 306 пациентов выздоровели, 54 829 человек умерли. Проведено более 12,4 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях:

Харьковская область – 761 заболевших за сутки;
Львовская – 585;
Днепропетровская – 434;
Киев – 416;
Одесская – 399;
Черновицкая – 298;
Донецкая – 272;
Запорожская – 260;
Луганская – 246;
Тернопольская – 219;
Житомирская – 215;
Черкасская – 211;
Волынская – 209;
Киевская – 207;
Ивано-Франковская – 206;
Ровенская – 179;
Полтавская – 176;
Сумская – 170;
Черниговская – 161;
Хмельницкая – 160;
Винницкая – 133;
Херсонская – 127;
Николаевская – 106;
Закарпатская – 44;
Кировоградская – 40.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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