Коронавирус. В Украине 6234 новых случая, больше всего в Харьковской и Львовской областях
Вчера, 17 сентября, в Украине выявили 6234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6624), выздоровели 1763 пациента (днем ранее – 1914). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 689 детей и 89 медиков. Госпитализированы 1719 человек (сутками ранее – 1568), 79 пациентов умерли (сутками ранее – 99).
Официально за 17 сентября сделаны 72 474 теста на коронавирус (75 280 сутками ранее).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях:
Харьковская область – 761 заболевших за сутки;
Львовская – 585;
Днепропетровская – 434;
Киев – 416;
Одесская – 399;
Черновицкая – 298;
Донецкая – 272;
Запорожская – 260;
Луганская – 246;
Тернопольская – 219;
Житомирская – 215;
Черкасская – 211;
Волынская – 209;
Киевская – 207;
Ивано-Франковская – 206;
Ровенская – 179;
Полтавская – 176;
Сумская – 170;
Черниговская – 161;
Хмельницкая – 160;
Винницкая – 133;
Херсонская – 127;
Николаевская – 106;
Закарпатская – 44;
Кировоградская – 40.
- 13 сентября Кабмин решил изменить правила карантина в Украине. Они начнут действовать через семь дней после публикации постановления, а у вакцинированных от коронавируса будут преимущества.
- В связи с новыми правилами карантина в Украине появятся два новых COVID-сертификата – зеленый и желтый.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим, однако более 56% украинцев не планируют прививаться.
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