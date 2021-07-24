Коронавирус. В Украине 745 новых заболевших, лидеры – Киев и Днепропетровская область

Вчера, 23 июля, в Украине выявили 745 заболевших коронавирусом (днем ранее – 763), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За прошедшие сутки в Украине умерли 24 больных коронавирусом (днем ранее – 21), выздоровели 394 человек (639), были госпитализированы – 395 (446).

Было сделано 39 142 тестов на COVID-19 (40 057): методом ПЦР – 39 142 (18 411), ИФА – 7326 (7630), экспресс-тестов на антиген – 13 235 (14 016).

На утро 24 июля в Украине зафиксировали 2 248 164 заболевших коронавирусом: умерли 52 835 человек, выздоровели – 2 184 036.

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Владислав Сердюк

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