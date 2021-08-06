Коронавирус. В Украине более 1000 новых заболевших, в лидерах Киев и Херсонская область
Вчера, 5 августа, в Украине выявили 1081 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1052), выздоровели 478 пациентов (днем ранее – 542). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди заболевших – 74 ребенка и 32 медика. Госпитализированы 516 человек (сутками ранее – 532), 16 пациентов умерли (сутками ранее – 25).
Официально за 5 августа сделаны 42 597 тестов на коронавирус (46 074 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 19 929, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 7546, экспресс-тестов на антиген – 15 122.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Херсонской, Одесской, Харьковской и Львовской областях:
Киев – 164 новых заболевших;
Херсонская область – 95;
Одесская – 92;
Харьковская – 83;
Львовская – 64;
Донецкая – 57;
Днепропетровская – 54;
Киевская – 54;
Сумская – 49;
Винницкая – 46;
Запорожская – 43;
Хмельницкая – 37;
Тернопольская – 32;
Черкасская – 26;
Луганская – 25;
Черниговская – 25;
Черновицкая – 24;
Полтавская – 23;
Житомирская – 17;
Ивано-Франковская – 16;
Ровенская – 16;
Николаевская – 13;
Закарпатская – 11;
Волынская – 9;
Кировоградская – 6.
- В Украине ужесточили правила въезда в страну из-за распространения в мире более заразного штамма коронавируса дельта.
- Минздрав призывает вакцинироваться: привитые будут иметь преимущества при возвращении из-за границы и могут посетить 23 страны Европы.
- Вакцина доступна всем желающим взрослым и некоторым подросткам 12+.
Комментарии