UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине более 1000 новых заболевших, в лидерах Киев и Херсонская область

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 08:18
Коронавирус. В Украине более 1000 новых заболевших, в лидерах Киев и Херсонская область - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук/пресс-служба Львовского горсовета

Вчера, 5 августа, в Украине выявили 1081 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1052), выздоровели 478 пациентов (днем ранее – 542). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 74 ребенка и 32 медика. Госпитализированы 516 человек (сутками ранее – 532), 16 пациентов умерли (сутками ранее – 25).

Официально за 5 августа сделаны 42 597 тестов на коронавирус (46 074 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 19 929, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 7546, экспресс-тестов на антиген – 15 122.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 257 478 заболевших COVID-19, из них 2 189 293 выздоровели, 53 065 человек умерли. Проведено более 11,4 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Херсонской, Одесской, Харьковской и Львовской областях:

Киев – 164 новых заболевших;
Херсонская область – 95;
Одесская – 92;
Харьковская – 83;
Львовская – 64;
Донецкая – 57;
Днепропетровская – 54;
Киевская – 54;
Сумская – 49;
Винницкая – 46;
Запорожская – 43;
Хмельницкая – 37;
Тернопольская – 32;
Черкасская – 26;
Луганская – 25;
Черниговская – 25;
Черновицкая – 24;
Полтавская – 23;
Житомирская – 17;
Ивано-Франковская – 16;
Ровенская – 16;
Николаевская – 13;
Закарпатская – 11;
Волынская – 9;
Кировоградская – 6.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 