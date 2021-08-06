Коронавирус. В Украине более 1000 новых заболевших, в лидерах Киев и Херсонская область

Вчера, 5 августа, в Украине выявили 1081 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1052), выздоровели 478 пациентов (днем ранее – 542). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 74 ребенка и 32 медика. Госпитализированы 516 человек (сутками ранее – 532), 16 пациентов умерли (сутками ранее – 25).

Официально за 5 августа сделаны 42 597 тестов на коронавирус (46 074 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 19 929, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 7546, экспресс-тестов на антиген – 15 122.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 257 478 заболевших COVID-19, из них 2 189 293 выздоровели, 53 065 человек умерли. Проведено более 11,4 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Херсонской, Одесской, Харьковской и Львовской областях:

Киев – 164 новых заболевших;

Херсонская область – 95;

Одесская – 92;

Харьковская – 83;

Львовская – 64;

Донецкая – 57;

Днепропетровская – 54;

Киевская – 54;

Сумская – 49;

Винницкая – 46;

Запорожская – 43;

Хмельницкая – 37;

Тернопольская – 32;

Черкасская – 26;

Луганская – 25;

Черниговская – 25;

Черновицкая – 24;

Полтавская – 23;

Житомирская – 17;

Ивано-Франковская – 16;

Ровенская – 16;

Николаевская – 13;

Закарпатская – 11;

Волынская – 9;

Кировоградская – 6.

Денис Юдин

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