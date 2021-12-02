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Коронавирус. В Украине более 13 500 заболевших за сутки: лидируют Киев и Донецкая область

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02.12.2021, 08:25
Коронавирус. В Украине более 13 500 заболевших за сутки: лидируют Киев и Донецкая область - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 531 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 11 950). Больше всего новых инфицированных COVID-19 – в Киеве (1418), Донецкой (803), Житомирской (743), Львовской (729) и Запорожской (709) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей стране умерли 525 пациентов с коронавирусом (557), выздоровели – 23 535 (26 160), были госпитализированы – 3003 (3629).

Было сделано 86 490 тестов (103 312). Методом ПЦР – 45 544 (48 076), ИФА – 8912 (9565), экспресс-тестов – 32 034 (45 671).

На утро 2 декабря в Украине выявили 3 463 872 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли  87 057 человек, выздоровели - 2 995 727.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1418 случаев за сутки (днем ранее – 1592);
Винницкая область – 568 (608);
Волынская – 647 (530);
Днепропетровская – 682 (419);
Донецкая – 803 (666);
Житомирская – 743 (214);
Закарпатская – 496 (409);
Запорожская – 709 (760);
Ивано-Франковская – 623 (281);
Киевская – 640 (704);
Кировоградская – 183 (135);
Луганская – 169 (229);
Львовская – 729 (417);
Николаевская – 424 (406);
Одесская – 418 (287);
Полтавская – 677 (905);
Ровенская – 461 (485);
Сумская – 371 (384);
Тернопольская – 310 (231);
Харьковская – 501 (613);
Херсонская – 150 (257);
Хмельницкая – 594 (586);
Черкасская – 493 (557);
Черновицкая – 164 (152);
Черниговская – 558 (133).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

  • С 6 декабря в Украине ужесточают карантин. В регионах желтой зоны карантина люди смогут посещать ряд учреждений лишь при наличии хотя бы одной дозы прививки от коронавируса, такое же требование – для работников этих учреждений.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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