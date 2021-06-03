Коронавирус. В Украине более 2500 новых заболевших, в лидерах – Киев и Запорожская область

Вчера, 2 июня, в Украине выявили 2581 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2205), выздоровели 9519 пациентов (днем ранее – 9405). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 122 ребенка и 129 медиков. Госпитализированы 1059 человек (сутками ранее – 1262), 102 пациента умерли (сутками ранее – 158).

Официально за 2 июня сделаны 58 729 тестов на коронавирус (64 876 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 26 468, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 11 308, экспресс-тестов на антиген – 20 953.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Львовской и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 209 417 заболевших COVID-19, из них 2 072 091 выздоровел, 50 959 человек умерли. Проведено более 10,2 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 529 заболевших за сутки;

Запорожская – 182;

Днепропетровская – 177;

Львовская – 154;

Киевская – 143;

Харьковская – 134;

Донецкая – 120;

Ровенская – 110;

Херсонская – 92;

Черниговская – 80;

Житомирская – 79;

Хмельницкая – 79;

Сумская – 78;

Волынская – 77;

Черкасская – 75;

Николаевская – 65;

Ивано-Франковская – 57;

Черновицкая – 53;

Тернопольская – 51;

Одесская – 50;

Закарпатская – 48;

Луганская – 48;

Полтавская – 40;

Винницкая – 30;

Кировоградская – 30.

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Денис Юдин

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