Коронавирус. В Украине более 2500 новых заболевших, в лидерах – Киев и Запорожская область
Вчера, 2 июня, в Украине выявили 2581 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2205), выздоровели 9519 пациентов (днем ранее – 9405). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди новых заболевших 122 ребенка и 129 медиков. Госпитализированы 1059 человек (сутками ранее – 1262), 102 пациента умерли (сутками ранее – 158).
Официально за 2 июня сделаны 58 729 тестов на коронавирус (64 876 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 26 468, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 11 308, экспресс-тестов на антиген – 20 953.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 209 417 заболевших COVID-19, из них 2 072 091 выздоровел, 50 959 человек умерли. Проведено более 10,2 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 529 заболевших за сутки;
Запорожская – 182;
Днепропетровская – 177;
Львовская – 154;
Киевская – 143;
Харьковская – 134;
Донецкая – 120;
Ровенская – 110;
Херсонская – 92;
Черниговская – 80;
Житомирская – 79;
Хмельницкая – 79;
Сумская – 78;
Волынская – 77;
Черкасская – 75;
Николаевская – 65;
Ивано-Франковская – 57;
Черновицкая – 53;
Тернопольская – 51;
Одесская – 50;
Закарпатская – 48;
Луганская – 48;
Полтавская – 40;
Винницкая – 30;
Кировоградская – 30.
- 1 июня 2021 года ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса CoronaVac для экстренного применения. Привитые этим препаратом получат международное свидетельство, их пустят в ЕС.
- Вчера, 2 июня, в Киеве начали работу пункты вакцинации для работников образовательных учреждений.
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