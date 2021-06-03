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Коронавирус. В Украине более 2500 новых заболевших, в лидерах – Киев и Запорожская область

03.06.2021, 08:17
Коронавирус. В Украине более 2500 новых заболевших, в лидерах – Киев и Запорожская область - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 2 июня, в Украине выявили 2581 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2205), выздоровели 9519 пациентов (днем ранее – 9405). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 122 ребенка и 129 медиков. Госпитализированы 1059 человек (сутками ранее – 1262), 102 пациента умерли (сутками ранее – 158).

Официально за 2 июня сделаны 58 729 тестов на коронавирус (64 876 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 26 468, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 11 308, экспресс-тестов на антиген – 20 953.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Львовской и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 209 417 заболевших COVID-19, из них 2 072 091 выздоровел, 50 959 человек умерли. Проведено более 10,2 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 529 заболевших за сутки;
Запорожская – 182;
Днепропетровская – 177;
Львовская – 154;
Киевская – 143;
Харьковская – 134;
Донецкая – 120;
Ровенская – 110;
Херсонская – 92;
Черниговская – 80;
Житомирская – 79;
Хмельницкая – 79;
Сумская – 78;
Волынская – 77;
Черкасская – 75;
Николаевская – 65;
Ивано-Франковская – 57;
Черновицкая – 53;
Тернопольская – 51;
Одесская – 50;
Закарпатская – 48;
Луганская – 48;
Полтавская – 40;
Винницкая – 30;
Кировоградская – 30.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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