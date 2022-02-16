Коронавирус. В Украине более 31 000 заболевших за сутки: статистика по Киеву и областям

Вчера, 15 февраля, в Украине выявили 31 513 заболевших COVID-19 (днем ранее – 29 724). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (4387), Одесской (2847), Днепропетровской (1952), Харьковской (1765) и Донецкой (1757) областях, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера умерли 310 пациентов (днем ранее – 305), выздоровели – 27 684 (23 235), были госпитализированы – 3640 (1889).

Было сделано 141 367 тестов (111 624). Методом ПЦР – 62 931 (52 692), ИФА – 6389 (4678), экспресс-тестов – 72 047 (54 254).

На утро 16 февраля в Украине выявили 4 603 930 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 103 565 инфицированных, выздоровели – 3 838 314.

Читайте также: В Минздраве назвали количество отстраненных от работы за отсутствие вакцины от COVID-19

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 4378 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 4584);

Винницкая область – 667 (724);

Волынская – 1012 (1179);

Днепропетровская – 1952 (2446);

Донецкая – 1757 (1458);

Житомирская – 957 (626);

Закарпатская – 492 (472);

Запорожская – 1597 (1340);

Ивано-Франковская – 542 (317);

Киевская – 1259 (1228);

Кировоградская – 541 (432);

Луганская – 738 (772);

Львовская – 919 (999);

Николаевская – 928 (954);

Одесская – 2847 (3315);

Полтавская – 1523 (1375);

Ровенская – 1007 (794);

Сумская – 1159 (794);

Тернопольская – 624 (344);

Харьковская – 1765 (1354);

Херсонская – 785 (475);

Хмельницкая – 1439 (679);

Черкасская – 1112 (1192);

Черновицкая – 429 (648);

Черниговская – 1084 (1223).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что после месяца роста заболеваемость коронавирусом в Украине стабилизировалась.

Читайте также: Таблеток от коронавируса в аптеках не будет: можно получить бесплатно в больнице – МОЗ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.