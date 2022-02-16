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Коронавирус. В Украине более 31 000 заболевших за сутки: статистика по Киеву и областям

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16.02.2022, 08:32
Коронавирус. В Украине более 31 000 заболевших за сутки: статистика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 15 февраля, в Украине выявили 31 513 заболевших COVID-19 (днем ранее – 29 724). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (4387), Одесской (2847), Днепропетровской (1952), Харьковской (1765) и Донецкой (1757) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера умерли 310 пациентов (днем ранее – 305), выздоровели – 27 684 (23 235), были госпитализированы – 3640 (1889).

Было сделано 141 367 тестов (111 624). Методом ПЦР – 62 931 (52 692), ИФА – 6389 (4678), экспресс-тестов – 72 047 (54 254).

На утро 16 февраля в Украине выявили 4 603 930 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 103 565 инфицированных, выздоровели – 3 838 314.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 4378 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 4584);
Винницкая область – 667 (724);
Волынская – 1012 (1179);
Днепропетровская – 1952 (2446);
Донецкая – 1757 (1458);
Житомирская – 957 (626);
Закарпатская – 492 (472);
Запорожская – 1597 (1340);
Ивано-Франковская – 542 (317);
Киевская – 1259 (1228);
Кировоградская – 541 (432);
Луганская – 738 (772);
Львовская – 919 (999);
Николаевская – 928 (954);
Одесская – 2847 (3315);
Полтавская – 1523 (1375);
Ровенская – 1007 (794);
Сумская – 1159 (794);
Тернопольская – 624 (344);
Харьковская – 1765 (1354);
Херсонская – 785 (475);
Хмельницкая – 1439 (679);
Черкасская – 1112 (1192);
Черновицкая – 429 (648);
Черниговская – 1084 (1223).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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