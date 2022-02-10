Таблеток от коронавируса в аптеках не будет: можно получить бесплатно в больнице – МОЗ
Министерство здравоохранения Украины распределило в регионы 60 000 курсов таблеток Молнупиравир для лечения коронавируса. Препарат будет доступен украинцам по назначению врача абсолютно бесплатно, продажа в аптеках не планируется. Об этом на брифинге 10 февраля сообщил первый заместитель главы МОЗ Александр Комарида.
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По его словам, в ближайшее время логисты начнут доставлять препарат в учреждения здравоохранения. В дальнейшем поступят еще 240 000 курсов, 75 000 из которых прибудут в Украину уже к концу этой недели.
Семейные врачи будут назначать Молнупиравир пациентам из групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода от легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой. Отслеживать наличие таблеток против COVID-19 в больницах можно при помощи сервиса Є ліки.
Комарида подчеркнул: Молнупиравир не будут продавать в аптеках. Препарат будет доступен пациентам абсолютно бесплатно по назначению врача. По словам замминистра, в некоторых аптеках Хмельницкого уже продают Молнупиравир, но МОЗ не имеет к этому отношения, и, возможно, поступивший в продажу препарат является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов.
- Аналитики Киевской школы экономики заявили, что Украина может выйти на пик заболеваемости коронавирусом в течение двух недель.
- Минздрав прогнозировал под 60 000 заболевших за сутки на пике волны COVID-19.
- В ВОЗ с осторожным оптимизмом предполагают: нынешняя волна коронавируса может стать последней для Европы.
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