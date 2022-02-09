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Бустерную дозу делать обязательной не планируем – Кузин

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 09:49
Бустерную дозу делать обязательной не планируем – Кузин - Фото
Игорь Кузин (Фото: пресс-служба Минздрава)

Требование обязательного введения бустерной дозы в Украине не рассматривают, украинцы могут сделать третью прививку для защиты от коронавируса. Об этом заявил замглавы Минздрава Игорь Кузин в эфире Суспільного.

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"Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, – он защищен от омикрона и тяжелого течения болезни", — пояснил он.

По словам Кузина, об обязательности речь не идет – "вакцинация в Украине является добровольной, за исключением перечня специальностей".

Замглавы Минздрава подчеркнул, что по состоянию на 7 февраля в Украине сделано полмиллиона бустерных прививок – это высокие показатели. Как отметил чиновник, "люди обращаются, есть определенный интерес".

Кузин напомнил, что бустерная прививка усиливает иммунитет и "приближает эффективность вакцины к 90 процентам".

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Яна Катасонова
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