Бустерную дозу делать обязательной не планируем – Кузин

Требование обязательного введения бустерной дозы в Украине не рассматривают, украинцы могут сделать третью прививку для защиты от коронавируса. Об этом заявил замглавы Минздрава Игорь Кузин в эфире Суспільного.

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"Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, – он защищен от омикрона и тяжелого течения болезни", — пояснил он.

По словам Кузина, об обязательности речь не идет – "вакцинация в Украине является добровольной, за исключением перечня специальностей".

Замглавы Минздрава подчеркнул, что по состоянию на 7 февраля в Украине сделано полмиллиона бустерных прививок – это высокие показатели. Как отметил чиновник, "люди обращаются, есть определенный интерес".

Кузин напомнил, что бустерная прививка усиливает иммунитет и "приближает эффективность вакцины к 90 процентам".

С декабря 2021 года в Украине дополнительную прививку от коронавируса уже могут получить люди с ослабленным иммунитетом.

С 22 декабря третью (бустерную) дозу начали делать медикам, работникам интернатов и людям старше 60 лет.

Кузин говорил, что бустерную дозу прививки от коронавируса получат те украинцы, у которых прошло не менее шести месяцев после основной вакцинации.

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Яна Катасонова

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