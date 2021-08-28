Коронавирус. В Украине двое суток подряд более 2000 заболевших: данные по Киеву и областям
Вчера в Украине выявили 2082 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2032). Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 54 больных COVID-19 (днем ранее – 66), выздоровели – 1025 (1253), были госпитализированы – 708 (838).
Было сделано 58 135 теста на коронавирус (53 486): методом ПЦР – 27 605 (23 049), ИФА – 8272 (7219), экспресс-тестов – 22 258 (23 218).
На утро 28 августа в Украине зафиксировали 2 282 285 заболевших COVID-19: умерли 53 686 инфицированных, выздоровели 2 205 707 человек.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 266 (днем ранее – 262)
Винницкая – 40 (58)
Волынская – 21 (26);
Днепропетровская – 130 (98)
Донецк – 157 (127)
Житомирская – 41 (55)
Закарпатская – 11 (14)
Запорожская – 84 (72)
Ивано-Франковская – 60 (88)
Киевская – 68 (64);
Кировоградская – 22 (13);
Луганская – 65 (94)
Львовская – 189 (88)
Николаевская – 39 (27);
Одесская – 155 (111)
Полтавская – 38 (51);
Ровенская – 41 (47)
Сумская – 47 (61)
Тернопольская – 57 (70)
Харьковская – 187 (195)
Херсонская – 63 (124)
Хмельницкая – 40 (99);
Черкасская – 56 (45);
Черновицкая – 121 (123)
Черниговская – 84 (20).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и Донбасса.
- Вчера в Украине был рекорд по вакцинации от коронавируса, чаще всего использовали вакцины Moderna, Pfizer, Sinovac.
- По данным Минздрава, вакцина Moderna осталась лишь для вторых доз. Новой партии Moderna в сентябре не будет, однако МОЗ ожидает поставку в Украину 28 млн доз вакцин до конца года.
- Минздрав ожидает вспышки коронавируса и нового локдауна не раньше ноября. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, для вакцинированных могут вводить преимущества при локдауне, например, разрешать ходить в кино.
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