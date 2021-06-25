Коронавирус. В Украине новый рекорд – за сутки вакцинировали почти 100 000 человек

За прошедшие сутки в Украине вакцинированы от COVID-19 рекордные 96 180 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Первую дозу вакцины от коронавируса получили 40 970 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) 55 210 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 2 325 345 прививок от коронавируса, вакцинирован 1 834 971 человек. Первую дозу получили 1 834 969 человек, завершили вакцинацию 490 376 (из них двое получили первую дозу за границей).

Больше всего прививок вчера, 24 июня, было сделано в Киеве – 14 211, за весь период вакцинации – также в Киеве, 296 539.

Вакцинация по областям:

На прививку от коронавируса в Киеве можно записаться онлайн.

В июле Украина получит 7,7 млн доз вакцины от коронавируса.

Денис Юдин

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