Коронавирус. В Украине новый рекорд – за сутки вакцинировали почти 100 000 человек
25.06.2021, 09:17
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (Фото: Rungroj Yongrit/EPA)
За прошедшие сутки в Украине вакцинированы от COVID-19 рекордные 96 180 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Первую дозу вакцины от коронавируса получили 40 970 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) 55 210 человек.
Всего с начала кампании по вакцинации сделано 2 325 345 прививок от коронавируса, вакцинирован 1 834 971 человек. Первую дозу получили 1 834 969 человек, завершили вакцинацию 490 376 (из них двое получили первую дозу за границей).
Больше всего прививок вчера, 24 июня, было сделано в Киеве – 14 211, за весь период вакцинации – также в Киеве, 296 539.
Вакцинация по областям:
- На прививку от коронавируса в Киеве можно записаться онлайн.
- В июле Украина получит 7,7 млн доз вакцины от коронавируса.
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