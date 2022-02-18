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Коронавирус. В Украине под 35 000 новых заболевших: данные по Киеву и областям

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18.02.2022, 08:22
Коронавирус. В Украине под 35 000 новых заболевших: данные по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 34 938 заболевших коронавирусом (днем ранее 33 330), больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (4538), Одесской (3587), Днепропетровской (2712), Донецкой (1833) и Харьковской (1800) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей стране умерли 282 инфицированных (днем ранее – 259), выздоровели – 29 254 (27 441), были госпитализированы – 3323 (3284).

Официально сделали 116 625 тестов (128 367). Методом ПЦР – 52 932 (59 467), ИФА – 5424 (6061), экспресс-тестов – 58 269 (62 839).

На утро 18 февраля в Украине выявили 4 672 198 инфицированных за все время эпидемии COVID-19: умерли 104 106 человек, выздоровели – 3 896 009.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 4538 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 4261);
Винницкая область – 687 (659);
Волынская – 1118 (1062);
Днепропетровская – 2712 (2489);
Донецкая – 1833 (1833);
Житомирская – 1706 (1497);
Закарпатская – 446 (532);
Запорожская – 1405 (1401);
Ивано-Франковская – 536 (757);
Киевская – 1316 (1466);
Кировоградская – 461 (456);
Луганская – 748 (826);
Львовская – 1490 (1665);
Николаевская – 1235 (1127);
Одесская – 3587 (1970);
Полтавская – 1668 (1469);
Ровенская – 824 (764);
Сумская – 1118 (1408);
Тернопольская – 608 (750);
Харьковская – 1800 (1781);
Херсонская – 980 (891);
Хмельницкая – 1354 (1817);
Черкасская – 1273 (1186);
Черновицкая – 381 (420);
Черниговская – 1114 (969).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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