Коронавирус. В Украине снижается число заболевших пневмонией - Степанов

В Украине снижается число заболевших пневмонией. Об этом сегодня, 13 мая, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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По словам Степанова, все пациенты с диагнозом пневмония тестируются на коронавирус.
"Если раньше мы тестировали около 800-900 человек в сутки, заболевших пневмонией, то сейчас это количество не превышает 250-300 человек в сутки. То есть, мы видим снижение заболевших пневмонией", - заявил министр.
По мнению министра, карантинные меры дают эффект, что отражается на статистике.
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