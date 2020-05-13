Коронавирус. В Украине снижается число заболевших пневмонией - Степанов

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

В Украине снижается число заболевших пневмонией. Об этом сегодня, 13 мая, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, все пациенты с диагнозом пневмония тестируются на коронавирус.

"Если раньше мы тестировали около 800-900 человек в сутки, заболевших пневмонией, то сейчас это количество не превышает 250-300 человек в сутки. То есть, мы видим снижение заболевших пневмонией", - заявил министр.

По мнению министра, карантинные меры дают эффект, что отражается на статистике.

На 09:00 13 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16 425 человек, 439 человек умерли , 3716 пациентов выздоровели.

В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая – карта

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