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Коронавирус. В Украине снизилось число новых заболевших, хоть и было больше тестов

09.01.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине снизилось число новых заболевших, хоть и было больше тестов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 4846 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5675). При этом было сделано 26 494 теста на COVID-19 (20 192), написал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

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Больше всего новых заболевших зафиксировали в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

За сутки умерли 80 больных (днем ранее – 83), выздоровел 7961 человек (5131). Были госпитализированы 2411 пациентов с COVID-19 (2402).

Основным методом ПЦР сделали 18 635 тестов (16 152), а выявляющим и переболевших методом ИФА – 7859 (4040).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 110 015 случаев коронавируса. Умерли 19 668 заболевших COVID-19, выздоровели 786 306 человек.

Суточная динамика заболеваемости по регионам:

Киев – 344 заболевших;
Винницкая область – 61;
Волынская – 108;
Днепропетровская – 471;
Донецкая – 189;
Житомирская – 179;
Закарпатская – 55;
Запорожская – 456;
Ивано-Франковская – 133;
Киевская – 375;
Кировоградская – 40;
Луганская – 149;
Львовская – 262;
Николаевская – 416;
Одесская – 299;
Полтавская – 160;
Ровенская – 80;
Сумская – 160;
Тернопольская – 70;
Харьковская – 223;
Херсонская – 44;
Хмельницкая – 47;
Черкасская – 353;
Черновицкая – 147;
Черниговская – 25.

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Марк Сировой
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