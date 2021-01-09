Коронавирус. В Украине снизилось число новых заболевших, хоть и было больше тестов

За прошедшие сутки в Украине выявили 4846 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5675). При этом было сделано 26 494 теста на COVID-19 (20 192), написал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

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Больше всего новых заболевших зафиксировали в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

За сутки умерли 80 больных (днем ранее – 83), выздоровел 7961 человек (5131). Были госпитализированы 2411 пациентов с COVID-19 (2402).

Основным методом ПЦР сделали 18 635 тестов (16 152), а выявляющим и переболевших методом ИФА – 7859 (4040).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 110 015 случаев коронавируса. Умерли 19 668 заболевших COVID-19, выздоровели 786 306 человек.

Суточная динамика заболеваемости по регионам:

Киев – 344 заболевших;

Винницкая область – 61;

Волынская – 108;

Днепропетровская – 471;

Донецкая – 189;

Житомирская – 179;

Закарпатская – 55;

Запорожская – 456;

Ивано-Франковская – 133;

Киевская – 375;

Кировоградская – 40;

Луганская – 149;

Львовская – 262;

Николаевская – 416;

Одесская – 299;

Полтавская – 160;

Ровенская – 80;

Сумская – 160;

Тернопольская – 70;

Харьковская – 223;

Херсонская – 44;

Хмельницкая – 47;

Черкасская – 353;

Черновицкая – 147;

Черниговская – 25.

Со вчерашнего дня в Украине действует локдаун: смотрите список ограничений.

Вчера СБУ подтвердила нелегальный ввоз в Украину "сильнодействующих средств под видом вакцины".

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Марк Сировой

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