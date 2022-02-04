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Коронавирус. В Украине второй день подряд рекорд – более 43 000 заболевших за сутки

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 08:19
Коронавирус. В Украине второй день подряд рекорд – более 43 000 заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 3 февраля, февраля в Украине выявили 43 778 заболевших коронавирусом (днем ранее – 39 620), это рекорд за все время пандемии. Лидеры по заболеваемости COVID-19 – Одесская (4136), Львовская (3791), Житомирская (3310) области и Киев (2869), сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 174 инфицированных (днем ранее – 210), выздоровели – 9497 (9380), были госпитализированы – 4328 (4136).

Было сделано 174 221 тест (190 635). Методом ПЦР – 93 361 (93 280), ИФА – 7229 (8012), экспресс-тестов – 70 631 (84 005).

На утро 4 февраля в Украине зафиксировали 4 213 675 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 100 983 инфицированных, выздоровели – 3 660 351.

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Марк Сировой
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Украина киев рекорд коронавирус COVID-19 области
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