Коронавирус. В Украине выявили 2800 заболевших, больше всего – в Днепропетровской области

Вчера, 9 мая, в Украине выявили 2817 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5372), выздоровели 9002 пациента (9181). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Госпитализированы 1414 человек (сутками ранее – 2599), умерли 119 пациентов (193).

Официально за 9 мая было сделано 21 883 тестов на коронавирус (днем ранее – 46 516). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 13 158 (39 126), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 2250 (4859), экспресс-тестов на антиген – 6475 (19 861).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях. За все время пандемии в Украине заболели 2 122 327 человек; выздоровел 1 768 753 человек; умерли 46 512 пациента. 21 апреля Кабмин обнародовал план вакцинации от COVID-19 до конца года.

27 апреля в Украине началась вакцинация против коронавируса людей старше 65 лет. 9 мая в Украину доставили еще 500 000 доз китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Владислав Сердюк

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