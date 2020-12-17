UA

Коронавирус. В Украине выявили более 12 000 новых больных, больше всего – в Киеве

17.12.2020, 08:17
Коронавирус. В Украине выявили более 12 000 новых больных, больше всего – в Киеве - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Вчера, 16 декабря, в Украине выявили 12 047 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 10 622). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего новых заболевших было в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях. За сутки выздоровели 12 939 человек (днем ранее – 12 549), умерли 252 больных (264), госпитализированы 2997 пациентов (3242). 

Было сделано 65 561 тест (днем ранее – 63 445). Основным методом ПЦР провели 41 733 тестирования (40 740). Методом ИФА, который выявляет и переболевших, сделали 23 828 тестов (22 705).

Читайте также: Минздрав раскрыл статистику "повторных заражений" COVID-19. Но она может быть некорректной

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 931 751 заболевшего, 548 356 выздоровевших и 15 996 умерших.

Читайте также: Степанов: Мы рассчитываем получить первые дозы вакцины от COVID-19 уже в феврале 2021 года

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Украина киев регионы коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 