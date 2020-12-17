Коронавирус. В Украине выявили более 12 000 новых больных, больше всего – в Киеве

Вчера, 16 декабря, в Украине выявили 12 047 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 10 622). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших было в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях. За сутки выздоровели 12 939 человек (днем ранее – 12 549), умерли 252 больных (264), госпитализированы 2997 пациентов (3242).

Было сделано 65 561 тест (днем ранее – 63 445). Основным методом ПЦР провели 41 733 тестирования (40 740). Методом ИФА, который выявляет и переболевших, сделали 23 828 тестов (22 705).

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За все время эпидемии в Украине зафиксировали 931 751 заболевшего, 548 356 выздоровевших и 15 996 умерших.

16 декабря Степанов заявил, что в Украине полностью остановили рост заболеваемости COVID-19.

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Марк Сировой

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