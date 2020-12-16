Минздрав раскрыл статистику "повторных заражений" COVID-19. Но она может быть некорректной

В Украине лишь 0,25% от всех заболевших СOVID-19 составляют пациенты, которые, возможно, повторно заразились коронавирусом SARS-Cov-2. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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По данным ЦОЗ на 15 декабря, с начала эпидемии 2161 украинец получил повторный позитивный ПЦР-тест не раньше чем через 40 дней после первого позитивного результата. 12% таких случаев составили медики – 250 инфицированных.

При этом ЦОЗ отмечает, что в Украине не проводились исследования, которые бы подтвердили, что вирусы первого и "повторного" заболевания генетически отличаются. Такое исследование могло бы показать: является случай заражения действительно повторным или же это длительная инфекция.

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В ведомстве пишут, что сейчас в мире нет точных данных о причинах и интервалах повторного заражения коронавирусом. Однако в группе риска повторного заражения, вероятно, могут быть люди, которые перенесли COVID-19 в легкой форме и имеют более низкий уровень антител, чем "тяжелые" больные, предполагают в ЦОЗ.

В ведомстве также отметили, что новый коронавирус мутирует медленнее, чем тот же грипп или ВИЧ. Мутации SARS-Cov-2 пока не сказываются на эффективности средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин, добавили в ведомстве.

Так как нет точных данных о повторных заражениях, в ЦОЗ лучшим способом не допустить повторного инфицирования называют избегание контакта с вирусом. Для этого в ведомстве рекомендуют соблюдать все противоэпидемические правила: часто мыть руки, не трогать лицо и слизистые, соблюдать дистанцию, носить маски в общественных зданиях и транспорте, кашлять в сгиб локтя, следить за здоровьем.

За прошедшие сутки в Украине выявили 10 622 новых заболевших COVID-19. За все время эпидемии в стране зарегистрировали зарегистрированы 919 704 инфицированных.

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Марк Сировой

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