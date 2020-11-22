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Коронавирус. В Украине выявили более 12 000 новых заболевших за сутки: динамика эпидемии

22.11.2020, 08:21
Коронавирус. В Украине выявили более 12 000 новых заболевших за сутки: динамика эпидемии - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В лидеры по суточной заболеваемости COVID-19 вышел Киев – в столице выявили 1199 новых заболевших

За прошедшие сутки в Украине выявили 12 079 заболевших COVID-19 (за сутки до этого – 14 580). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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За эти сутки в стране умерли 138 пациентов (днем ранее – 215), выздоровели 4604 украинца (7989), госпитализировали 1134 украинца (1761).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 624 744 заболевших: из них 286 917 одолели недуг, 10 951 – умерли.

Больше всего новых случаев заболевания было выявлено в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях. 

Также за минувшие сутки сделали 34 397 тестов на коронавирус (днем ранее – 71 949), из них: 27 998 тестов сделаны методом ПЦР, который выявляет уже болеющих (45 508), и 6399 – методом ИФА, выявляющий и тех, кто уже переболел (26 441).

  • 20 ноября Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны: таблица.
  • 21 ноября вступил в силу закон, который дает возможность полиции штрафовать украинцев за отсутствие маски в общественных местах.

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Владислав Сердюк
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