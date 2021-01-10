Коронавирус. В Украине выявили более 5000 заболевших, больше всего – в Одесской области

За прошедшие сутки в Украине выявили 5011 заболевших коронавирусом (днем ранее – 4846). При этом было сделано 23 245 тестов на COVID-19 (26 494), написал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

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Больше всего новых заболевших зафиксировали в Одесской (446), Киевской (405), Киеве (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

За сутки умерли 99 больных (днем ранее – 80), выздоровели 5292 человека (7961). Были госпитализированы 2100 пациентов с COVID-19 (2411).

Основным методом ПЦР сделали 17 718 тестов (18 635), а выявляющим и переболевших методом ИФА – 5527 (7859).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 115 026 случаев коронавируса. Умерли 19 767 заболевших COVID-19, выздоровели 791 598 человек.

С 8 января в Украине действует локдаун: смотрите список ограничений.

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Владислав Сердюк

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