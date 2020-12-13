Коронавирус. В Украине выявили более 9100 заболевших, госпитализированы почти 3000 человек

Вчера, 12 декабря, в Украине выявили 9176 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 811), выздоровели 7563 пациента (сутками ранее – 13 653). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших 494 ребенка и 313 медика. Госпитализированы 2969 пациентов (сутками ранее – 3001).

Скончались 156 заболевших (сутками ранее – 243).

Официально за 11 декабря сделан 41 489 тест на коронавирус (61 571 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 33 593, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 7896.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Запорожской, Киевской и Львовской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 894 215 заболевших COVID-19. 501 564 пациента выздоровелт, 15 154 – умерли.

7 декабря Степанов заявил, что впервые с августа в Украине снизилась недельная заболеваемость коронавирусом.

9 декабря Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021 года. С 8 по 24 января ограничения будут усилены.

Читайте также: "Ни отдохнуть, ни поработать". Бизнес опять недоволен карантином. У него есть аргументы

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.