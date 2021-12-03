Коронавирус. В Украине выявили под 14 000 заболевших за сутки
За сутки 2 декабря в Украине выявили 13 777 заболевших COVID-19 (днем ранее – 13 531). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 509 больных COVID-19 (днем ранее – 525), выздоровели – 22 893 (23 535), были госпитализированы – (3003).
Было сделано 93 500 тестов на коронавирус (103 312).
На утро 3 декабря в Украине выявили 3 477 649 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 87 566 человек, выздоровели - 3 018 620.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Новость будет дополнена данными, когда возобновит работу сайт Минздрава – пока он недоступен…
- 26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР. Из-за него ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки. Сегодня Украина закрывает въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.
- В Украине пока не выявляли заражений штаммом омикрон, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Однако в стране он все равно появится, даже если закрыть границы, считает руководитель медкомитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.
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