Коронавирус. В Украине выявили под 14 000 заболевших за сутки

За сутки 2 декабря в Украине выявили 13 777 заболевших COVID-19 (днем ранее – 13 531). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 509 больных COVID-19 (днем ранее – 525), выздоровели – 22 893 (23 535), были госпитализированы – (3003).

Было сделано 93 500 тестов на коронавирус (103 312).

На утро 3 декабря в Украине выявили 3 477 649 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 87 566 человек, выздоровели - 3 018 620.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Новость будет дополнена данными, когда возобновит работу сайт Минздрава – пока он недоступен…

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Марк Сировой

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