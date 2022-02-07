Коронавирус. В Украине за сутки более 23 000 заболевших. Лидируют Киев и Львовская область
Вчера, 6 февраля, в Украине выявили 23 378 заболевших коронавирусом (днем ранее – 27 851). Лидируют Киев (2266), Львовская (2122) и Одесская (2033) области. Данные опубликованы на сайте Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 1115 инфицированных (днем ранее – 109), выздоровели – 5024 (6089), были госпитализированы – 2699 (4219).
Было сделано 118 699 тестов (118 699). Методом ПЦР – 74 083 (66 848), ИФА – 2618 (4389), экспресс-тестов – 30 647 (47 462).
На утро 7 февраля в Украине зафиксировали 4 307 437 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 101 392 инфицированных, выздоровели – 3 681 092.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 2266 новых заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2298);
Винницкая область – 418 (613);
Волынская – 586 (462);
Днепропетровская – 988 (1289);
Донецкая – 620 (1032);
Житомирская – 1188 (1773);
Закарпатская – 471 (523);
Запорожская – 446 (423);
Ивано-Франковская – 779 (1201);
Киевская – 586 (704);
Кировоградская – 213 (326);
Луганская – 248 (318);
Львовская – 2122 (1572);
Николаевская – 990 (1011);
Одесская – 2033 (2788);
Полтавская – 494 (486);
Ровенская – 1142 (1291);
Сумская – 1024 (1612);
Тернопольская – 907 (1145);
Харьковская – 1609 (1897);
Херсонская – 703 (797);
Хмельницкая – 1713 (2070);
Черкасская – 676 (583);
Черновицкая – 749 (777);
Черниговская – 407 (845).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- На пике волны коронавируса Минздрав прогнозирует под 60 000 заболевших ежедневно. По прогнозу ВОЗ, штаммом омикрон могут заразиться 50% европейцев.
- При этом в ВОЗ осторожно предполагают, что нынешняя волна пандемии может стать последней для Европы, если сформируется глобальный иммунитет – после болезни или вакцинации.
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