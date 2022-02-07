Коронавирус. В Украине за сутки более 23 000 заболевших. Лидируют Киев и Львовская область

Вчера, 6 февраля, в Украине выявили 23 378 заболевших коронавирусом (днем ранее – 27 851). Лидируют Киев (2266), Львовская (2122) и Одесская (2033) области. Данные опубликованы на сайте Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 1115 инфицированных (днем ранее – 109), выздоровели – 5024 (6089), были госпитализированы – 2699 (4219).

Было сделано 118 699 тестов (118 699). Методом ПЦР – 74 083 (66 848), ИФА – 2618 (4389), экспресс-тестов – 30 647 (47 462).

На утро 7 февраля в Украине зафиксировали 4 307 437 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 101 392 инфицированных, выздоровели – 3 681 092.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2266 новых заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 2298);

Винницкая область – 418 (613);

Волынская – 586 (462);

Днепропетровская – 988 (1289);

Донецкая – 620 (1032);

Житомирская – 1188 (1773);

Закарпатская – 471 (523);

Запорожская – 446 (423);

Ивано-Франковская – 779 (1201);

Киевская – 586 (704);

Кировоградская – 213 (326);

Луганская – 248 (318);

Львовская – 2122 (1572);

Николаевская – 990 (1011);

Одесская – 2033 (2788);

Полтавская – 494 (486);

Ровенская – 1142 (1291);

Сумская – 1024 (1612);

Тернопольская – 907 (1145);

Харьковская – 1609 (1897);

Херсонская – 703 (797);

Хмельницкая – 1713 (2070);

Черкасская – 676 (583);

Черновицкая – 749 (777);

Черниговская – 407 (845).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Оксана Житнюк

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