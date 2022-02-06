Коронавирус. В Украине за сутки под 28 000 заболевших, лидирует Одесская область
Вчера, 5 февраля, в Украине выявили 27 851 заболевших коронавирусом (днем ранее – 42 533). Лидируют Киев (2298), Одесская (2788) и Хмельницкая (2070) области. Данные опубликованы на сайте Минздрава.
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Вчера в Украине умерли 109 инфицированных (днем ранее – 185), выздоровели – 6089 (9628), были госпитализированы – 4219 (3918).
Было сделано 118 699 тестов (164 456). Методом ПЦР – 66 848 (91 875), ИФА – 4389 (7192), экспресс-тестов – 47 462 (65 389).
На утро 6 февраля в Украине зафиксировали 4 284 059 заболевших с начала эпидемии COVID-19: умерли 101 277 инфицированных, выздоровели – 3 676 068.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 2298 новых заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 3173);
Винницкая область – 613 (1246);
Волынская – 462 (1182);
Днепропетровская – 1289 (2384);
Донецкая – 1032 (1887);
Житомирская – 1773 (2555);
Закарпатская – 523 (800);
Запорожская – 438 (1130);
Ивано-Франковская – 1201 (1633);
Киевская – 704 (1446);
Кировоградская – 326 (433);
Луганская – 318 (716);
Львовская – 1572 (3890);
Николаевская – 1011 (817);
Одесская – 2788 (3874);
Полтавская – 486 (1171);
Ровенская – 1291 (1977);
Сумская – 1612 (1810);
Тернопольская – 1145 (1445);
Харьковская – 1897 (2101);
Херсонская – 797 (1066);
Хмельницкая – 2070 (2414);
Черкасская – 583 (1222);
Черновицкая – 777 (933);
Черниговская – 845 (1228).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- На пике волны коронавируса Минздрав прогнозирует под 60 000 заболевших ежедневно. По прогнозу ВОЗ, штаммом омикрон могут заразиться 50% европейцев.
- При этом в ВОЗ осторожно предполагают, что нынешняя волна пандемии может стать последней для Европы, если сформируется глобальный иммунитет – после болезни или вакцинации.
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