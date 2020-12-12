Коронавирус. В Украине за сутки выявили менее 13 000 заболевших, выздоровевших больше

Вчера, 11 декабря, в Украине выявили 12 811 нового заболевшего коронавирусной инфекцией (днем ранее – 13 514), выздоровели 13 653 пациента (сутками ранее – 15 327). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 593 ребенка и 572 медика. Госпитализирован 3001 пациент (сутками ранее – 2846).

Скончались 243 заболевших (сутками ранее – 285).

Официально за 11 декабря сделан 61 571 тест на коронавирус ( 60 847 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 40 967, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 20 604.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Запорожской, Киевской и Львовской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 885 039 заболевших COVID-19. 494 001 пациент выздоровел, 14 998 – умерли.

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7 декабря Степанов заявил, что впервые с августа в Украине снизилась недельная заболеваемость коронавирусом.

9 декабря Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021 года. С 8 по 24 января ограничения будут усилены.

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Денис Юдин

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