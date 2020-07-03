Коронавирус. Во Львове больницы заполнены на 95% - горсовет

В течение последних дней наблюдается рост количества заражений коронавирусом во Львовской области

Во Львове из-за вспышки коронавируса больницы заполнены на 95%. Об этом сказал глава управления здравоохранения Львова Владимир Зуб, сообщает пресс-служба горсовета.

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Он отметил, что в течение последних дней наблюдается рост количества заражений коронавирусом во Львовской области. За минувшие сутки, по словам чиновника, зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 - во Львове.

Зуб сказал об "определенной стабилизации" в городе. Если в предыдущие недели фиксировали по 100 случаев COVID-19 в день, то сейчас - 46, 32, 31.

"Но это не означает, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам поступает", — сказал представитель горадминистрации.

Сегодня во Львове местные власти запретили работу ночных развлекательных заведений в связи с распространением СOVID-19.

За все время эпидемии более 5000 больных COVID-19 зарегистрировали во Львовской области и Киеве.

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Вадим Ребрина

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