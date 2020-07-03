Коронавирус. Во Львове больницы заполнены на 95% - горсовет
В течение последних дней наблюдается рост количества заражений коронавирусом во Львовской области
Во Львове из-за вспышки коронавируса больницы заполнены на 95%. Об этом сказал глава управления здравоохранения Львова Владимир Зуб, сообщает пресс-служба горсовета.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он отметил, что в течение последних дней наблюдается рост количества заражений коронавирусом во Львовской области. За минувшие сутки, по словам чиновника, зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 - во Львове.
Зуб сказал об "определенной стабилизации" в городе. Если в предыдущие недели фиксировали по 100 случаев COVID-19 в день, то сейчас - 46, 32, 31.
"Но это не означает, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам поступает", — сказал представитель горадминистрации.
Сегодня во Львове местные власти запретили работу ночных развлекательных заведений в связи с распространением СOVID-19.
За все время эпидемии более 5000 больных COVID-19 зарегистрировали во Львовской области и Киеве.
Читайте также: В лабораторном центре Львова вспышка коронавируса, умерла заведующая
Комментарии