В лабораторном центре Львова вспышка коронавируса, умерла заведующая

Иллюстративное фото: Роман Балук

Вчера от коронавируса умерла заведующая отдела областного лабораторного центра во Львове Галина Михальчук. Об этом рассказала главный врач-эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, сообщает местное издание Высокий замок.

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Михальчук было 70 лет. Где именно она заразилась коронавирусом, пока неизвестно. У нее было диагностировано воспаление легких, в пятницу ее перевели в реанимацию инфекционной больницы, однако спасти ее не удалось.

Тимко подтвердила Высокому замку, что сотрудники лабораторного центра во Львове массово заболели COVID-19. Часть из них госпитализирована в областную клиническую инфекционную больницу, часть находится на самоизоляции.

С начала эпидемии во Львовской области от коронавируса умер 131 человек, пять - за вчерашние сутки.

18 июня во Львове от осложнений COVID-19 умер начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда.

За прошедшие сутки во Львовской области было зарегистрировано 168 новых заболевших COVID-19.

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