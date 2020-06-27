Коронавирус. В трех регионах за сутки выявили более 100 новых заболевших - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Ивано-Франковской ОГА

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировали в Киеве, Львовской и Ровенской областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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В Киеве выявили 140 новых больных, во Львовской области - 168, в Ровенской - 111. Ни одного нового случая не зарегистрировали в Луганской области.

Столица, а также Львовская и Черновицкая области являются лидерами по числу заболевших с начала эпидемии. Во Львовской области выявлено уже более 5000 заболевших, в Киеве и Черновицкой области выявлено более 4500 больных. Более 3000 инфицированных зафиксировали в Ровенской области, более 2000 – в Закарпатской, Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской и Волынской.

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Меньше всего заболевших за время эпидемии выявили в Луганской, Херсонской и Сумской областях. При этом отсутствуют данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Донбасса, Крыма и Севастополя.

Статистика заболевших COVID-19 по регионам:

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Львовская - 5004 новых больных (168 за сутки);

Киев - 4866 (140);

Черновицкая - 4631 (49);

Ровенская - 3475 (111);

Закарпатская - 2640 (93);

Киевская - 2469 (50);

Ивано-Франковская - 2253 (36);

Волынская - 2161 (65);

Харьковская - 2046 (53);

Тернопольская - 1876 (19);

Винницкая - 1811 (23);

Одесская - 1567 (38);

Житомирская - 1371 (5);

Днепропетровская - 1087 (6);

Кировоградская - 642 (2);

Хмельницкая - 777 (53);

Черкасская - 635 (8);

Запорожская - 565 (4);

Черниговская - 519 (5);

Донецкая - 415 (3);

Николаевская - 392 (8);

Полтавская - 309 (5);

Сумская - 287 (3);

Херсонская - 191 (1);

Луганская - 76 (0).

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

во Львове и Киеве , которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин. На этой неделе

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что эпидемическую ситуацию ухудшают ослабления карантина в регионах. По его мнению, местные власти снимают ограничения ради "политических баллов".

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Карта - СНБО