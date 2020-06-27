Коронавирус. В трех регионах за сутки выявили более 100 новых заболевших - карта

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировали в Киеве, Львовской и Ровенской областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
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В Киеве выявили 140 новых больных, во Львовской области - 168, в Ровенской - 111. Ни одного нового случая не зарегистрировали в Луганской области.
Столица, а также Львовская и Черновицкая области являются лидерами по числу заболевших с начала эпидемии. Во Львовской области выявлено уже более 5000 заболевших, в Киеве и Черновицкой области выявлено более 4500 больных. Более 3000 инфицированных зафиксировали в Ровенской области, более 2000 – в Закарпатской, Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской и Волынской.
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Меньше всего заболевших за время эпидемии выявили в Луганской, Херсонской и Сумской областях. При этом отсутствуют данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Донбасса, Крыма и Севастополя.
Статистика заболевших COVID-19 по регионам:
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Львовская - 5004 новых больных (168 за сутки);
Киев - 4866 (140);
Черновицкая - 4631 (49);
Ровенская - 3475 (111);
Закарпатская - 2640 (93);
Киевская - 2469 (50);
Ивано-Франковская - 2253 (36);
Волынская - 2161 (65);
Харьковская - 2046 (53);
Тернопольская - 1876 (19);
Винницкая - 1811 (23);
Одесская - 1567 (38);
Житомирская - 1371 (5);
Днепропетровская - 1087 (6);
Кировоградская - 642 (2);
Хмельницкая - 777 (53);
Черкасская - 635 (8);
Запорожская - 565 (4);
Черниговская - 519 (5);
Донецкая - 415 (3);
Николаевская - 392 (8);
Полтавская - 309 (5);
Сумская - 287 (3);
Херсонская - 191 (1);
Луганская - 76 (0).
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Карта - СНБО