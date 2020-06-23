Коронавирус. Во Львовской области 240 заболевших за сутки: карта по регионам

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

Во Львовской области за сутки зафиксировано 240 новых случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 103. Данные опубликованы на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

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В Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях новых заболевших нет.

В трех регионах: Киеве, Черновицкой и Львовской областях - число заболевших превысило 4000.

Данные о заболевших по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Киев - 4429 заболевших (61 за сутки);

Черновицкая - 4419 (62);

Львовская - 4220 (240);

Ровенская - 3038 (75);

Закарпатская - 2291 (103);

Киевская - 2285 (49);

Ивано-Франковская - 2091 (35);

Волынская - 1894 (42);

Харьковская - 1844 (33);

Тернопольская - 1744 (16);

Винницкая - 1690 (30);

Одесская - 1333 (29);

Житомирская - 1295 (25);

Днепропетровская - 1049 (7);

Кировоградская - 631 (4);

Хмельницкая - 622 (0);

Черкасская - 605 (2);

Запорожская - 555 (0);

Черниговская - 485 (5);

Донецкая - 368 (6);

Николаевская - 366 (0);

Полтавская - 296 (3);

Сумская - 263 (5);

Херсонская - 188 (0);

Луганская - 73 (1).

Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Вчера в Волынской области ужесточили карантинные меры.

В Закарпатской области отменили ослабление карантина.

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