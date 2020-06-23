Коронавирус. Во Львовской области 240 заболевших за сутки: карта по регионам

Во Львовской области за сутки зафиксировано 240 новых случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 103. Данные опубликованы на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях новых заболевших нет.
В трех регионах: Киеве, Черновицкой и Львовской областях - число заболевших превысило 4000.
Данные о заболевших по регионам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Киев - 4429 заболевших (61 за сутки);
Черновицкая - 4419 (62);
Львовская - 4220 (240);
Ровенская - 3038 (75);
Закарпатская - 2291 (103);
Киевская - 2285 (49);
Ивано-Франковская - 2091 (35);
Волынская - 1894 (42);
Харьковская - 1844 (33);
Тернопольская - 1744 (16);
Винницкая - 1690 (30);
Одесская - 1333 (29);
Житомирская - 1295 (25);
Днепропетровская - 1049 (7);
Кировоградская - 631 (4);
Хмельницкая - 622 (0);
Черкасская - 605 (2);
Запорожская - 555 (0);
Черниговская - 485 (5);
Донецкая - 368 (6);
Николаевская - 366 (0);
Полтавская - 296 (3);
Сумская - 263 (5);
Херсонская - 188 (0);
Луганская - 73 (1).
Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE