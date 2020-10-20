Коронавирус. Временные госпитали могут развернуть при 11 000 заболевших в сутки – Ляшко

Также временные госпитали на стадионах, в гостиницах и санаториях могут разворачивать при резкой вспышке COVID-19 в конкретном городе или области

В Украине могут развернуть временные госпитали, когда будут заполнены около 75% коек для больных коронавирусом. По подсчетам Минздрава, это может произойти при 11 – 15 000 заболевших COVID-19 в сутки, рассказал Украинской правде главный санврач Виктор Ляшко.

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По его словам, до конца недели местные власти должны определить больницы, которые будут полностью перепрофилированы для госпитализации пациентов с COVID-19.

"Когда все эти кровати заполнятся более чем на 75% с учетом, что перепрофилировано как минимум 30% всего коечного фонда на административной территории, тогда необходимо запускать процесс развертывания временных ковидных госпиталей", – объяснил он.

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Ляшко добавил, что по подсчетам Минздрава, полноценный запуск COVID-госпиталей будет необходимым при ориентировочном ежедневном количестве больных COVID-19 на уровне 11 000 – 15 000.

"Но все будет зависеть и от распыленности этого количества больных по всей стране или, наоборот, появления большого количества больных в одном городе или области", – добавил медик.

По его словам, места для таких госпиталей будут определять местные обладминистрации. Это могут быть выставочные центры, спортивные сооружения, гостиницы или санатории. В таких госпиталях будет работать высокоспециализированный медицинский персонал, но также предусматривается привлечение волонтеров и других людей, у которых есть опыт ухода за пациентами.

8 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав начал подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19.

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Марк Сировой

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