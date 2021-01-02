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Коронавирус. За первый день года в Украине выявили 5000 новых заболевших

02.01.2021, 08:30
Коронавирус. За первый день года в Украине выявили 5000 новых заболевших - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Вчера, 1 января, в Украине выявили 5 038 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9432), выздоровели 2 606 пациентов (сутками ранее – 9 432). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 182 ребенка и 131 медик. Скончался 51 заболевший (сутками ранее – 147).

Официально за 1 января сделано 17 930 тестов на коронавирус (днем ранее – 50 132). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 14 975, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 2 955.

Больше всего заболевших выявлено во Львовской – 434, Киевской – 407, Николаевской – 391, Житомирской – 378 и Днепропетровской областях – 302.

Всего с начала эпидемии в Украине 1 069 517 человек заболели COVID-19. 18 731 пациент умер, 722 615 выздоровели.

Денис Юдин
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