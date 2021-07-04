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Коронавирус. За сутки выявили 377 новых случаев, больше всего в Киеве и Одесской области

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2021, 08:16
Коронавирус. За сутки выявили 377 новых случаев, больше всего в Киеве и Одесской области - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 3 июля, в Украине выявили 377 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 705), выздоровели 526 пациентов (днем ранее – 1072). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 11 детей и пятеро медиков. Госпитализированы 460 человек (сутками ранее – 420), 10 пациентов умерли (сутками ранее – 36).

Официально за 3 июля сделаны 27 979 тестов на коронавирус (43 004 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 14 229, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 3356, экспресс-тестов на антиген – 10 405.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 237 553 заболевших COVID-19, из них 2 171 182 – выздоровели, 52 470 человек умерли. Проведено более 10,9 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 126 заболевших за сутки;
Одесская – 49;
Киевская – 31;
Запорожская – 26;
Днепропетровская – 20;
Николаевская – 17;
Сумская – 15;
Львовская – 12;
Тернопольская – 12;
Харьковская – 11;
Херсонская – 11;
Ивано-Франковская – 6;
Волынская – 5;
Житомирская – 5;
Хмельницкая – 5;
Черкасская – 5;
Черновицкая – 4;
Винницкая – 3;
Донецкая – 3;
Кировоградская – 3;
Полтавская – 3;
Черниговская – 3;
Луганская – 1;
Ровенская – 1;
Закарпатская – 0.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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