Коронавирус. За сутки выявили 377 новых случаев, больше всего в Киеве и Одесской области

Вчера, 3 июля, в Украине выявили 377 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 705), выздоровели 526 пациентов (днем ранее – 1072). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 11 детей и пятеро медиков. Госпитализированы 460 человек (сутками ранее – 420), 10 пациентов умерли (сутками ранее – 36).

Официально за 3 июля сделаны 27 979 тестов на коронавирус (43 004 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 14 229, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 3356, экспресс-тестов на антиген – 10 405.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 237 553 заболевших COVID-19, из них 2 171 182 – выздоровели, 52 470 человек умерли. Проведено более 10,9 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 126 заболевших за сутки;

Одесская – 49;

Киевская – 31;

Запорожская – 26;

Днепропетровская – 20;

Николаевская – 17;

Сумская – 15;

Львовская – 12;

Тернопольская – 12;

Харьковская – 11;

Херсонская – 11;

Ивано-Франковская – 6;

Волынская – 5;

Житомирская – 5;

Хмельницкая – 5;

Черкасская – 5;

Черновицкая – 4;

Винницкая – 3;

Донецкая – 3;

Кировоградская – 3;

Полтавская – 3;

Черниговская – 3;

Луганская – 1;

Ровенская – 1;

Закарпатская – 0.

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Денис Юдин

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