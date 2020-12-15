Коронавирус. За сутки выздоровело почти в два раза больше людей, чем выявлено заболевших

Вчера, 14 декабря, в Украине выявили 8 416 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6 451), выздоровели 16 150 пациентов, это наибольшее число с начала эпидемии (сутками ранее – 5 154). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 412 детей и 447 медиков. Госпитализировали 1 479 пациентов (сутками ранее – 1895).

Скончались 233 заболевших (сутками ранее – 93).

Официально за 14 декабря сделано 55 856 тестов на коронавирус ( 25 582 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 31 963, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 893.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Черкасской, Запорожской и Полтавской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 909 082 заболевших COVID-19. 522 868 из них выздоровели, 15 480 – умерли. Проведено 5 млн тестов.

Данные по областям:

Киев – 93 302 заболевших (1559 за сутки);

Одесская – 59 113 (830);

Черкасская – 32 272 (665);

Запорожская – 43 034 (599);

Полтавская – 30 025 (575);

Днепропетровская – 49 961 (426);

Донецкая – 30 062 (402);

Львовская – 54 233 (389);

Черниговская – 24 786 (375);

Ровенская – 36 599 (337);

Николаевская – 24 404 (305);

Киевская – 49 335 (291);

Волынская – 28 527 (281);

Харьковская – 62 708 (280);

Черновицкая – 37 080 (191);

Херсонская – 14 346 (139);

Сумская – 36 098 (130);

Закарпатская – 26 281 (128);

Винницкая – 19 977 (111);

Ивано-Франковская – 40 875 (107);

Тернопольская – 31 374 (91);

Хмельницкая – 34 919 (79);

Луганская – 7 987 (58);

Кировоградская – 7 273 (48);

Житомирская – 34 511 (20).

7 декабря Степанов заявил, что впервые с августа в Украине снизилась недельная заболеваемость коронавирусом.

9 декабря Кабмин продлил карантин до 28 февраля 2021 года. С 8 по 24 января ограничения будут усилены.

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Денис Юдин

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