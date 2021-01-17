Коронавирус. За сутки заболело 5990 украинцев, число тестов уменьшилось почти вдвое

За вчера, 15 января, в Украине выявили 5990 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7729), было сделано 27 975 тестов на COVID-19 (48 700). Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

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Больше всего новых заболевших выявили в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

За сутки умерли 116 инфицированных (днем ранее – 144), выздоровели – 8777 (9792), были госпитализированы – 2131 (2083).

Основным методом ПЦР сделали 19 548 тестов (29 363), а выявляющим и заболевших методом ИФА – 8427 (19 337).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 160 682 заболевших, выздоровели 865 960 пациентов, умерли 20 802 инфицированных.

В Украине с 8 по 24 января действует усиленный карантин. Степанов говорит, что досрочно прекращать его не будут, а с 25 января Минздрав планирует перейти к адаптивному карантину.

13 января Степанов заявил, что позиция МОЗ не изменилась – жесткий карантин будет действовать до 24 января.

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Дарья Мостовая

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