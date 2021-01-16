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Ляшко: Ограничения на продажу товаров не первой необходимости было просьбой бизнеса

16.01.2021, 08:33
Ляшко: Ограничения на продажу товаров не первой необходимости было просьбой бизнеса - Фото
Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписи)

Бизнес якобы сам попросил запретить во время локдауна продажу в торговых помещениях товаров не первой необходимости. Об этом в интервью LB.ua сказал главный санврач Виктор Ляшко.

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У него спросили, проводилась ли какая-то предварительная работа перед тем, как запретить "продажу носков" в супермаркетах.

"Вы знаете, сколько встреч было проведено в этом кабинете и онлайн с представителями бизнеса? Я сейчас скажу такую сокровенную вещь: эти ограничения – просьба бизнеса", – ответил он.

По словам Ляшко, бизнес просил ограничить продажу товаров не первой необходимости.

"Есть бизнес, который продает исключительно посуду, исключительно одежду, исключительно игрушки. И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается", – сказал он.

Также по словам Ляшко, этими ограничениями снижается мобильность населения. Он привел пример, что ребенок, которому на праздники подарили деньги, пойдет за игрушкой уже после локдауна, когда супермаркеты и профильные магазины будут в равных условиях.

Главсанврач не уточнил, кто именно из представителей бизнеса об этом просил и с кем велись переговоры. LIGA.net направила запрос в Минздрав с просьбой уточнить эту информацию.

Марк Сировой
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