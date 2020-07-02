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Сегодня снова заработали кинотеатры. Но есть ограничения

Сегодня снова заработали кинотеатры. Но есть ограничения - Фото
Фото: freepik.com
02.07.2020, 11:41

Кинотеатрам разрешили принимать посетителей со 2 июля

Сегодня, 2 июля, в Украине по постановлению Кабмина с 10:00 возобновили работу кинотеатры.

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Заведения работают с некоторыми ограничениями и с четкими условиями: масочный режим в коридорах, в зале - можно снимать, измерение температуры посетителям и сотрудникам кинотеатра, соблюдение дистанции, дезинфекция. Наполненность зала должна быть не более 50%.

Кроме того, все покупки - билеты, еду и напитки - рекомендуется совершать онлайн либо оплачивать бесконтактно. 

Новые голливудские ленты могут появиться в прокате в конце месяца.

Кроме того, из-за введенных вчера столичными властями ограничений, которые запрещают работу развлекательных центров после 22:00, кинотеатры вынуждены корректировать показы поздних сеансов.

Принимать посетителей могут кинотеатры в тех областях Украины, где нет усилений карантинных ограничений.

  • С 12 марта работа кинотеатров и других заведений культуры в Киеве была остановлена из-за распространения коронавируса.
  • 13 июня в Минздраве заявили, что пока не будут разрешать работу кинотеатров.
  • 24 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице разрешили работать ресторанам и кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам.

 

Наталия Софиенко
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