Сегодня снова заработали кинотеатры. Но есть ограничения

Сегодня, 2 июля, в Украине по постановлению Кабмина с 10:00 возобновили работу кинотеатры.
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Заведения работают с некоторыми ограничениями и с четкими условиями: масочный режим в коридорах, в зале - можно снимать, измерение температуры посетителям и сотрудникам кинотеатра, соблюдение дистанции, дезинфекция. Наполненность зала должна быть не более 50%.
Кроме того, все покупки - билеты, еду и напитки - рекомендуется совершать онлайн либо оплачивать бесконтактно.
Новые голливудские ленты могут появиться в прокате в конце месяца.
Кроме того, из-за введенных вчера столичными властями ограничений, которые запрещают работу развлекательных центров после 22:00, кинотеатры вынуждены корректировать показы поздних сеансов.
Принимать посетителей могут кинотеатры в тех областях Украины, где нет усилений карантинных ограничений.