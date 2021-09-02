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Коронавирус. Число новых заболевших растет, за сутки – уже почти 2500 случаев

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 08:16
Коронавирус. Число новых заболевших растет, за сутки – уже почти 2500 случаев - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 1 сентября, в Украине выявили 2477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2075), выздоровели 889 пациентов (днем ранее – 925). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 179 детей и 36 медиков. Госпитализированы 787 человек (сутками ранее – 874), 44 пациентов умерли (сутками ранее – также 44).

Официально за 1 сентября сделаны 53 715 тестов на коронавирус (63 401 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 290 848 заболевших COVID-19, 2 209 754 пациента выздоровели, 53 877 человек умерли. Проведено более 12 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Черновицкой и Одесской областях:

Киев – 309 заболевших за сутки;
Харьковская – 224;
Львовская – 183;
Черновицкая – 148;
Одесская – 139;
Днепропетровская – 117;
Луганская – 114;
Тернопольская – 107;
Херсонская – 103;
Ивано-Франковская – 102;
Донецкая – 100;
Полтавская – 96;
Винницкая – 86;
Черниговская – 78;
Житомирская – 77;
Черкасская – 77;
Киевская – 70;
Запорожская – 66;
Хмельницкая – 62;
Сумская – 53;
Волынская – 45;
Ровенская – 40;
Николаевская – 36;
Кировоградская – 24;
Закарпатская – 21.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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