Коронавирус. Число новых заболевших растет, за сутки – уже почти 2500 случаев

Вчера, 1 сентября, в Украине выявили 2477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2075), выздоровели 889 пациентов (днем ранее – 925). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 179 детей и 36 медиков. Госпитализированы 787 человек (сутками ранее – 874), 44 пациентов умерли (сутками ранее – также 44).

Официально за 1 сентября сделаны 53 715 тестов на коронавирус (63 401 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 290 848 заболевших COVID-19, 2 209 754 пациента выздоровели, 53 877 человек умерли. Проведено более 12 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Черновицкой и Одесской областях:

Киев – 309 заболевших за сутки;

Харьковская – 224;

Львовская – 183;

Черновицкая – 148;

Одесская – 139;

Днепропетровская – 117;

Луганская – 114;

Тернопольская – 107;

Херсонская – 103;

Ивано-Франковская – 102;

Донецкая – 100;

Полтавская – 96;

Винницкая – 86;

Черниговская – 78;

Житомирская – 77;

Черкасская – 77;

Киевская – 70;

Запорожская – 66;

Хмельницкая – 62;

Сумская – 53;

Волынская – 45;

Ровенская – 40;

Николаевская – 36;

Кировоградская – 24;

Закарпатская – 21.

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Денис Юдин

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