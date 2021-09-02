Коронавирус. Число новых заболевших растет, за сутки – уже почти 2500 случаев
Вчера, 1 сентября, в Украине выявили 2477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2075), выздоровели 889 пациентов (днем ранее – 925). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 179 детей и 36 медиков. Госпитализированы 787 человек (сутками ранее – 874), 44 пациентов умерли (сутками ранее – также 44).
Официально за 1 сентября сделаны 53 715 тестов на коронавирус (63 401 сутками ранее).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Черновицкой и Одесской областях:
Киев – 309 заболевших за сутки;
Харьковская – 224;
Львовская – 183;
Черновицкая – 148;
Одесская – 139;
Днепропетровская – 117;
Луганская – 114;
Тернопольская – 107;
Херсонская – 103;
Ивано-Франковская – 102;
Донецкая – 100;
Полтавская – 96;
Винницкая – 86;
Черниговская – 78;
Житомирская – 77;
Черкасская – 77;
Киевская – 70;
Запорожская – 66;
Хмельницкая – 62;
Сумская – 53;
Волынская – 45;
Ровенская – 40;
Николаевская – 36;
Кировоградская – 24;
Закарпатская – 21.
- Вчера в Украине достигли отметки в 9 млн сделанных прививок от COVID-19. Самые популярные вакцины – от Pfizer/BioNTech, Moderna и Sinovac.
- Минздрав рассчитывает получить 28 млн доз вакцин от коронавируса до конца года. На прошлых выходных Украина получила почти 200 000 доз вакцины Pfizer от США.
- В Украине заканчивается вакцина Moderna. Сейчас ею делают лишь вторые прививки, а в сентябре новой партии не ожидается.
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