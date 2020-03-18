Красный Крест предоставит Украине медоборудование и медикаменты

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Международный комитет Красного Креста предоставит Украине медицинское оборудование и медикаменты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом договорились президент Владимир Зеленский и президент МКХЧ Петер Маурер во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента.

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Запрос на медоборудование и медикаменты будет сформиован по поручению Зеленского и передан Красному Кресту.

Помимо сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и доступ сотрудников Красного Креста к лицам, удерживаемым на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и в России.

Зеленский и Маурер договорились о том, что президент МКЧХ в ближайшее время посетит Украину с визитом, в частности, для ознакомления с гуманитарной сиутацией на Донбассе.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

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