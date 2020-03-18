Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Красный Крест предоставит Украине медоборудование и медикаменты

Красный Крест предоставит Украине медоборудование и медикаменты - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
18.03.2020, 15:40

Президент Владимир Зеленский договорился с президентом Красного Креста о предоставлении Украине медицинского оборудования и медикаментов

Международный комитет Красного Креста предоставит Украине медицинское оборудование и медикаменты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом договорились президент Владимир Зеленский и президент МКХЧ Петер Маурер во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Запрос на медоборудование и медикаменты будет сформиован по поручению Зеленского и передан Красному Кресту.

Помимо сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и доступ сотрудников Красного Креста к лицам, удерживаемым на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и в России.

Зеленский и Маурер договорились о том, что президент МКЧХ в ближайшее время посетит Украину с визитом, в частности, для ознакомления с гуманитарной сиутацией на Донбассе.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • Вчера они были усилены: перечень ограничений.
  • Сегодня Зеленский подписал законы о противодействии коронавирусу и поддержке бизнеса

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский красный крест коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 