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Кто и за что получил Шнобелевскую премию 2019: список

Кто и за что получил Шнобелевскую премию 2019: список - Фото
Логотип Шнобелевской премии (Фото: improbable.com)
13.09.2019, 12:55

Заразные банкноты, намагниченные тараканы и целебная пицца сделали исследователей лауреатами пародийной премии

В Гарварде во вторник, 12 сентября, состоялась 29 церемония вручения "Шнобелевской премии", которая присуждается за самые абсурдные научные открытия. Информация об этом опубликована на сайте премии.

Премия, пародирующая Нобелевскую, дается в десяти номинациях исследованиям, которые "заставляют вас сначала засмеяться, а потом задуматься", как сказано в уставе премии.

В этом году премию получили:

- Медицина: итальянский ученый, который собрал доказательства, что  приготовленная и съеденная в Италии пицца может защищать от рака.

- Медицинское образование: ученые из США, за простую технику обучения хирургов с помощью звуков для тренировки животных.

- Биология: международная группа исследователей из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии открыла, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

- Анатомия: французские исследователи, за измерение асимметрии температуры мошонки у голых и одетых почтальонов.

- Химия: японские исследователи, которые установили, сколько слюны выделяет в день типичный пятилетний ребенок (примерно пол-литра).

- Инженерия: иранский ученый, который изобрел машину для смены детских подгузников.

Экономика: ученые из Турции, Нидерландов и Германии, которые установили, бумажные деньги какой страны лучше всего переносят опасные бактерии (румынские левы). 

- Премия мира: ученые из Британии, Саудовская Аравии, Сингапура и США - за измерение приятности почесывания места, которое чешется. 

- Психология: немецкий исследователь, который изучал, становится ли человек, держащий ручку во рту, счастливее.

- Физика: ученые из США, Тайваня, Австралии, Новая Зеландии, Швеции и Великобритании - за исследование, как и почему вомбаты оставляют кубический помет. Двое тайваньских ученых из этой группы получают уже вторую Шнобелевскую премию: в 2015 году их наградили за изучение мочеиспускания млекопитающих (почему большинство из них опорожняет мочевой пузырь в течение 21 секунды).

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Шнобелевская премия
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