Кто скорее получает повышение на работе. Психологи сами удивились результатам исследования

Эксперимент по выяснению, как личностные качества влияют на карьерный путь, растянулся на 14 лет

Не подтверждается экспериментально расхожее мнение о том, что не лучшие из людей по человеческим качествам, которые могут "идти по головам" ради карьеры, добиваются успеха/власти чаще и быстрее "славных ребят". Такие карьеристы не имеют какого-то преимущества, пишут исследователи в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые в Калифорнийском университете в Беркли задействовали в эксперименте 450 студентов. Те заполняли анкеты во время учебы, и затем еще раз – спустя 14 лет. В опросниках оценивалось восприятие людей друг другом. В основном тесты были рассчитаны на выяснение показателей доброжелательности, добросовестности, экстраверсии, эмоциональной неустойчивости и открытости опыту.

Выяснилось, что как раз лживые, эгоистичные и агрессивные не слишком-то и преуспели. Те, кто "заслуживал доверия", щедрые и вообще "хорошие", оказались на более высоких должностях или добились более высокого социального статуса.

Читайте также: Люди врут, чтобы казаться честнее - исследование

Авторы публикации сами удивились результатам. Они считают, что успехи "хороших" объясняются лучшими навыками общения и пониманием правил нахождения в социуме.

"Тяжелый" характер и манипулятивность не дают преимущества в борьбе за статус даже там, где "каждый сам за себя", пишут ученые. Они подчеркивают: такие выводы не значат, что "плохиши" не берут власть: они просто не имеют преимущества в скорости ее достижения.

Другими словами, эгоизм и агрессивность – не помощники в карьерном росте, резюмировали психологи, так как обладатели этих черт характера "думают только о себе" и тем самым могут наносить ущерб предприятию, что в итоге может привести к эрозии корпоративной культуры.

Женщинам важнее быть располагающими к себе, чем мужчинам, считают ученые.

Ранее ученые заявили, что бедность стимулирует сексуализацию статуса.

Читайте мнение: Вахтеры во главе. Мечты обывателей и почему они сбываются

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.