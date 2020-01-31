Женщинам важнее быть располагающими к себе, чем мужчинам - ученые

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Немецкие ученые провели исследование и заявили, что умение быть располагающими к себе служит играет важную роль во взаимоотношениях между женщинами, а также в отношениях мужчина-женщина. Однако в общении двух мужчин этот фактор не играет роли. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Ученые провели ряд экспериментов, в которых одних испытуемых просили по фотографиям оценить, насколько другой испытуемый выглядит располагающим к себе. Затем их делили на пары, перед этим показывая фото будущих напарников и рассказывая, как они оценили друг друга.

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Пары играли в бизнес-игры, где размер выигрыша зависел от уровня кооперации. В одном из вариантов участники должны были внести в проект любое целое число евро из первоначального вклада в шесть евро. В среднем мужчины вносили 4,05 евро, а женщины - 3,92 евро.

Результаты исследования показывают, что женщины в однополых парах с низким расположением друг к другу называли меньшее число, чем в командах с высоким показателем симпатии. Мужчины в однополых парах почти всегда выбирали цифры выше, независимо от уровня расположения друг к другу. В смешанных командах взаимное расположение было связано с называемым числом как для женщин, так и для мужчин.