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Люди врут, чтобы казаться честнее - исследование

Люди врут, чтобы казаться честнее - исследование - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
31.01.2020, 12:33

Исследователи считают, что результаты исследования применимы не только в модельных ситуациях, но и в реальной жизни

Израильские ученые провели исследования и выяснили, что люди могут прибегать ко лжи, чтобы казаться честнее. Иногда люди делают это в ущерб себе. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Исследователи провели серию экспериментов с юристами, студентами и испытуемыми в онлайн-формате. Например, в одном из них 115 юристами предложили представить сценарий, в котором потенциальному клиенту сообщается, что ведение дела займет от 60 до 90 часов работы. При этом юрист будет работать в офисе, а клиент не будет знать, сколько времени реально потрачено. 

Участников поделили на две группы: одна отработала 60 часов, а другая - 90. После им задали вопрос, какой счет они выставят клиенту. В первой группе завышенные данные указали 17% респондентов. Однако во второй группе 18% опрошенных были готовы указать в счете меньшее время из-за опасений, что их могут заподозрить в обмане. 

Ученые получали результаты аналогичные этим и в последующих экспериментах со студентами и онлайн-респондентами из США и Великобритании. 

Исследователи считают, что результаты их эксперимента применимы также в реальном мире. Однако они отмечают, что если финансовая выгода будет достаточно высока, это может быть серьезным стимулом, чтобы не занижать цифры в угоду другим.

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