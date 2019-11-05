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Мысли об интимной близости склоняют людей ко лжи - ученые

Мысли об интимной близости склоняют людей ко лжи - ученые - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
05.11.2019, 13:40

Исследователи хотели выяснить, как общение с представителями противоположного пола влияет на поведение человека

Израильские ученые провели исследование и выяснили, что человек, меняющий привычки и приукрашивающий действительность в угоду представителю противоположного пола, необязательно делает это сознательно или с целью получения реальной выгоды. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в Journal of Experimental Social Psychology.

В исследовании приняли участие 634 гетеросексуальных человека - 328 женщин и 306 мужчин со средним возрастом 25 лет. Испытуемые были разделены на две группы: первым показывали нейтральные картинки-стимулы, а другой - показывали изображения с сексуальной коннотацией. Затем участникам требовалось пообщаться с представителями противоположного пола.  

Эксперимент состоял из четырех серий. В каждой из них те испытуемые, которые до беседы получали сексуально окрашенные картинки чаще соглашались с доводами оппонента, приукрашивали действительность, занижая количество предшествующих сексуальных партнеров, меняли собственные вкусы и склонности под созвучные представителю противоположного пола.

Исследователи считают, что с большой вероятностью людей заставляют так действовать неосознанные побуждения, которые активируются более древними механизмами мозга.

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наука ученые секс ложь психология
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