Куда звонить за консультацией и помощью при коронавирусе: номера телефонов

Национальная служба здоровья опубликовала телефонные номера "горячей линии" по коронавирусу, куда можно обратиться за консультацией и помощью.
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"Позаботьтесь о том, чтобы у ваших родителей, бабушек, дедушек и других пожилых родственников также были номера телефонов, по которым они могут обратиться за консультиацией и помощью", - пишут в НСЗУ.
Номера телефонов по вопросам коронавируса:
Киев и Киевская область - 103, 0-800-50-52-01, (04563) 10-0-46, (0456) 31-00-46
Винницкая - 103, (0432) 66-12-05
Волынская - (0332) 77-65-84 и (0332) 77-65-82
Днепропетровская - (067) 611-08-86, (068) 979-96-24
Донецкая - (06272) 26-8-27, (063) 809-45-17
Житомирская - (068) 982-47-81
Закарпатская - (03126) 96-1-15
Запорожская - (098) 29-4-72, (061) 228-04-94
Ивано-Франковская - (099) 544-83-32, (0342) 56-69-28
Кировоградская - (0522) 24-13-14 (с 9:00 до 18:00), 0-800-50-02-38
Луганская - 15-45, 0-800-50-51-07
Львовская - 15-80, (032) 260-19-18
Николаевская 103, 0-800-80-13-33 (с 9:00 до 18:00)
Одесская - 15-50 и 0-800-50-15-50
Полтавская - 0-800-50-50-32
Ровенская 0-800-50-00-78
Сумская - 103, (0542) 68-20-90
Тернопольская - 103
Харьковская - (057) 712-45-00
Херсонская - 103, (0552) 22-57-90 (с 8:00 до 17:00)
Хмельницкая - (0382) 70-43-63 (круглосуточно), (0382) 70-38-05 (с 8.30 до 17.30)
Черкасская - (0472) 64-91-82, (0472) 64-92-39 (с 8:00 до 18:00)
Черновицкая - (066) 084-93-13
Черниговская - 0-800-50-70-70, (095) 001-03-40
Минздрав, горячая линия - 0-800-50-52-01
Центр Общественного здоровья МОЗ - (044) 425-43-54
Автоответчик правительственного контакт-центра - 1545
"На всякий случай" в НСЗУ призывают записать на лист бумаги и разместить его так, чтобы быстро найти, следующие номера телефонов:
- номер регистратуры центра оказания первичной медико-санитарной помощи, в котором вы выбрали своего врача;
- номер мобильного вашего семейного врача/терапевта;
- номер горячей линии по коронавирусу в вашей области (см. выше).
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