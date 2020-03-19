Куда звонить за консультацией и помощью при коронавирусе: номера телефонов

Иллюстрация: facebook.com/nszu.care

Национальная служба здоровья опубликовала телефонные номера "горячей линии" по коронавирусу, куда можно обратиться за консультацией и помощью.

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"Позаботьтесь о том, чтобы у ваших родителей, бабушек, дедушек и других пожилых родственников также были номера телефонов, по которым они могут обратиться за консультиацией и помощью", - пишут в НСЗУ.

Номера телефонов по вопросам коронавируса:

Киев и Киевская область - 103, 0-800-50-52-01, (04563) 10-0-46, (0456) 31-00-46

Винницкая - 103, (0432) 66-12-05

Волынская - (0332) 77-65-84 и (0332) 77-65-82

Днепропетровская - (067) 611-08-86, (068) 979-96-24

Донецкая - (06272) 26-8-27, (063) 809-45-17

Житомирская - (068) 982-47-81

Закарпатская - (03126) 96-1-15

Запорожская - (098) 29-4-72, (061) 228-04-94

Ивано-Франковская - (099) 544-83-32, (0342) 56-69-28

Кировоградская - (0522) 24-13-14 (с 9:00 до 18:00), 0-800-50-02-38

Луганская - 15-45, 0-800-50-51-07

Львовская - 15-80, (032) 260-19-18

Николаевская 103, 0-800-80-13-33 (с 9:00 до 18:00)

Одесская - 15-50 и 0-800-50-15-50

Полтавская - 0-800-50-50-32

Ровенская 0-800-50-00-78

Сумская - 103, (0542) 68-20-90

Тернопольская - 103

Харьковская - (057) 712-45-00

Херсонская - 103, (0552) 22-57-90 (с 8:00 до 17:00)

Хмельницкая - (0382) 70-43-63 (круглосуточно), (0382) 70-38-05 (с 8.30 до 17.30)

Черкасская - (0472) 64-91-82, (0472) 64-92-39 (с 8:00 до 18:00)

Черновицкая - (066) 084-93-13

Черниговская - 0-800-50-70-70, (095) 001-03-40

Минздрав, горячая линия - 0-800-50-52-01

Центр Общественного здоровья МОЗ - (044) 425-43-54

Автоответчик правительственного контакт-центра - 1545

"На всякий случай" в НСЗУ призывают записать на лист бумаги и разместить его так, чтобы быстро найти, следующие номера телефонов:

- номер регистратуры центра оказания первичной медико-санитарной помощи, в котором вы выбрали своего врача;

- номер мобильного вашего семейного врача/терапевта;

- номер горячей линии по коронавирусу в вашей области (см. выше).

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