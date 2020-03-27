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Кулеба сообщил о принятом решении вернуть группу украинцев из Индонезии

Кулеба сообщил о принятом решении вернуть группу украинцев из Индонезии - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
27.03.2020, 21:20

Министр иностранных дел сообщил, что правительство уже решило вопрос с обсервацией для возвращающихся

Правительство Украины решило вопрос с обеспечением обсервации для возвращающихмя из-за границы украинцев. Первыми вернется группа из Индонезии. Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Как я и говорил сегодня утром, правительство будет помогать украинцам, которые застряли за рубежом, с возвращением домой, когда будет создана способность обеспечить надлежащие условия контроля и обсервации после их возвращения в Украину", - написал Кулеба.

По его словам, эти условия удалось создать быстрее чем предполагалось.

"Сейчас финализируются последние детали. Скажу лишь, что первые самолеты вернут группу украинцев из одной из самых проблемных точек — Индонезии", - написал министр.

Он отметил, что граждане будут проходить обсервацию в достойных условиях. 

  • 21 марта к властям обратились украинцы, которые не могут выехать из Индонезии. По их словам, в стране как минимум тысяча украинцев, желающих вернуться домой.
  • Вчера в своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что с 27 марта будет закрыта государственная граница Украины и приостановлены все пассажирские перевозки.

Ребрина Вадим
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