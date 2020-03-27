Кулеба сообщил о принятом решении вернуть группу украинцев из Индонезии

Правительство Украины решило вопрос с обеспечением обсервации для возвращающихмя из-за границы украинцев. Первыми вернется группа из Индонезии. Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Как я и говорил сегодня утром, правительство будет помогать украинцам, которые застряли за рубежом, с возвращением домой, когда будет создана способность обеспечить надлежащие условия контроля и обсервации после их возвращения в Украину", - написал Кулеба.
По его словам, эти условия удалось создать быстрее чем предполагалось.
"Сейчас финализируются последние детали. Скажу лишь, что первые самолеты вернут группу украинцев из одной из самых проблемных точек — Индонезии", - написал министр.
Он отметил, что граждане будут проходить обсервацию в достойных условиях.