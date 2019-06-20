KyivNotKiev. Аэропорт Еревана начнет писать Kyiv

Ереванский аэропорт (фото - https://www.facebook.com/zvartnots.official/photos)

Международный аэропорт Звартноц в Ереване присоединился к инициативе Министерства иностранных дел Украины #KyivNotKiev и начнет писать название украинской столицы правильно. Об этом сообщает посольство Украины в Армении.

"Теперь главные воздушные ворота Армении будут встречать пассажиров #KyivNotKiev", - говорится в сообщении.

Ранее администрация аэропорта Минска объяснила, почему все еще пишет Kiev. Перед этим аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто изменил транслитерацию украинских городов, присоединившись к инициативе #KyivNotKiev МИД Украины. До этого еще два крупных европейских аэропорта исправили Kiev на Kyiv. В России это делать отказались.

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