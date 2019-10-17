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Лес в смартфоне: в Украине запустили онлайн-карту рубки деревьев

Лес в смартфоне: в Украине запустили онлайн-карту рубки деревьев - Фото
Фото: depositphotos.com
17.10.2019, 14:38

Пока она работает только в трех областях

Государственное агентство по вопросам лесных ресурсов запустило пилотный проект по электронному реестру легальных рубок леса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Благодаря этому проекту жители Черниговской, Полтавской и Ровенской областей получили возможность проверить, законно ли в их лесах рубят деревья. Для этого им понадобится смартфон с доступом к интернету.

Если, гуляя по лесу, кто-то увидит рубку деревьев то на сайте lk.ukrforest.com, выбрав опцию "Карта" и с включенной на телефоне геолокацией, он сможет проверить информацию о рубке и посмотреть на лесорубный билет.

В правительстве советуют обращаться в лесничество, лесхоз или полицию, если лесорубочного билета нет, а рубка деревьев есть.  

Сейчас в реестре обнародована информация о 27 000 выданных разрешительных билетов на заготовку древесины.

  • В июле в офисе Зеленского заявили, что хотят пересмотреть мораторий на экспорт леса.

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