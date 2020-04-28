Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Летом риск заболеть COVID-19 такой же, как в любое другое время года - МОЗ

Летом риск заболеть COVID-19 такой же, как в любое другое время года - МОЗ - Фото
Пляж (фото - LIGA.net)
28.04.2020, 18:15

Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода, заявили в Центре общественного здоровья

Риск заболеть COVID-19 летом такой же, как и в любое другое время года. Так считают в Центре общественного здоровья МОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В центре опубликовали ответ на следующий вопрос: Правда ли, что в летний период риск заболеть COVID-19 меньше? Температура воздуха выше 25° С и солнечные лучи уменьшают активность вируса?

"Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания", - ответили в МОЗ.

Там напомнили, что вирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями - через мелкие частицы, которые выделяются из носа или рта больного COVID-19 во время кашля или чихания. Коронавирум не передается воздушным путем - он не способен переноситься потоками воздуха на большие расстояния от больного человека.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Украинские медики также обращают внимание, что употребление алкоголя не уменьшает риск инфицирования. Более того, это может привести к осложнениям при лечении.

Кроме того в МОЗ опровергли мнение, что горячая ванна может защитить от COVID-19. "Нормальная температура тела держится в пределах 36,5 - 37,0° С независимо от температуры воды в ванне или в душе", - говорится в сообщении.

Для уборки в домашних условиях достаточно использовать бытовые моюще-дезинфицирующие средства.

  • В феврале китайские ученые установили, что скорость распространения коронавируса зависит от температуры, быстрее всего он может распространяться при 8,72 градусах по Цельсию. В более теплых странах распространение болезни может быть замедленно, в отличие от стран с холодным климатом. Однако ученые подчеркивают, что само по себе увеличение температуры и влажности с приходом весны и лета не обязательно приведет к снижению темпов заражения, если не применять общественные меры по борьбе с эпидемией.
  • Во Всемирной организации здравоохранения недавно заявили, что Африканский континент может стать следующим эпицентром пандемии коронавируса.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
МОЗ коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 