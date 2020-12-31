LIGA.net снова в лидерах стандартов журналистики – исследование ИМИ
31.12.2020, 14:08
газета сми медиа ноутбук (depositphotos.com)
LIGA.net в списке изданий с наивысшим процентом соблюдения стандартов журналистики – свыше 96% всех материалов написаны без профессиональных нарушений. Таковы результаты четвертого за 2020 год мониторинга журналистских стандартов, проведенного ОО Институт массовой информации.
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Также на первом месте по соблюдению стандартов оказались ZN.UA, Украинская правда, Суспільне Новини, Український тиждень, Буквы и Укринформ.
У Цензор.НЕТ 94% материалов без нарушений, на третьем месте – сайт Гордон и РБК-Украина (92%).
Худший показатель соблюдения профессиональных стандартов у сайта Политека – 20%.
- В феврале впервые сразу пять интернет-изданий заняли первую строчку в рейтинге по соблюдению журналистских стандартов.
- Во втором квартале 2020 года на сайте LIGA.net не было выявлено материалов с признаками заказа – ИМИ.
- По результатам исследования ИМИ за сентябрь, LIGA.net оказалась в числе лидеров по соблюдению профстандартов.
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