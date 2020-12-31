LIGA.net снова в лидерах стандартов журналистики – исследование ИМИ

LIGA.net в списке изданий с наивысшим процентом соблюдения стандартов журналистики – свыше 96% всех материалов написаны без профессиональных нарушений. Таковы результаты четвертого за 2020 год мониторинга журналистских стандартов, проведенного ОО Институт массовой информации.

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Также на первом месте по соблюдению стандартов оказались ZN.UA, Украинская правда, Суспільне Новини, Український тиждень, Буквы и Укринформ.

У Цензор.НЕТ 94% материалов без нарушений, на третьем месте – сайт Гордон и РБК-Украина (92%).

Худший показатель соблюдения профессиональных стандартов у сайта Политека – 20%.

Станислав Стороженко

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